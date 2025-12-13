Saray mutfağından günümüze: Kazandibi tarifi

Türk mutfağında tatlı kültürü yalnızca şerbetli hamur işlerinden ibaret değil; sütlü tatlılar da köklü bir geleneği temsil ediyor. Kazandibi, bu geleneğin en eski ve teknik bilgi gerektiren örneklerinden biri olarak biliniyor. Saray mutfağında geliştirilen bu tatlı, zamanla ev mutfaklarına taşınsa da bugün nadir yapılan lezzetler arasında yer alıyor.
KAZANDİBİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı pirinç unu
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri (yakma işlemi için)
Yapılışı
- Sütü tencereye alın, pirinç unu ve nişastayı ekleyerek topak kalmayacak şekilde karıştırın.
- Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Toz şeker ve vanilini ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
- Fırın tepsisinin ya da geniş tabanlı bir tavanın altını tereyağıyla yağlayın.
- Pudra şekerini tabana eşit şekilde serpin.
- Muhallebiyi tepsiye dökün ve kısık ateşte altı yanana kadar pişirin.
- Alt yüzeyde kızarma ve karamelizasyon oluştuğunda ocaktan alın.
- Oda sıcaklığına gelince buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis öncesi dilimleyip ters çevirerek tabağa alın.