Saray mutfağından günümüze: Kazandibi tarifi

Türk mutfağında tatlı kültürü yalnızca şerbetli hamur işlerinden ibaret değil; sütlü tatlılar da köklü bir geleneği temsil ediyor. Kazandibi, bu geleneğin en eski ve teknik bilgi gerektiren örneklerinden biri olarak biliniyor. Saray mutfağında geliştirilen bu tatlı, zamanla ev mutfaklarına taşınsa da bugün nadir yapılan lezzetler arasında yer alıyor.

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri (yakma işlemi için)

Yapılışı