Saray mutfağının favorisi: Hünkar beğendi tarifi

Efsaneye göre Sultan Abdülaziz’in Fransa ziyareti sırasında Beğendiği bir yemekten ilham alınarak yapılan Hünkar Beğendi, yüzyıllardır Osmanlı mutfağının zarif sembollerinden biri olarak kabul edilir. Köz patlıcanın isli aromasıyla kuzu etinin lezzeti birleştiğinde ortaya çıkan bu yemek, hem görsel hem damak açısından kusursuz bir uyum sunar. Geleneksel usulüne sadık kalınarak yapıldığında, sofralarda krallara layık bir şölen yaratır. İşte adım adım klasik Hünkar Beğendi tarifi...
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler:
Et sotesi için:
- 500 gram kuşbaşı doğranmış dana ya da kuzu eti
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı sıcak su
Beğendisi için:
- 3 adet közlenmiş patlıcan
- 1 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz ve muskat rendesi (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Eti kavurun: Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın. Etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin: İnce doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
- Salça ve baharatları ilave edin: Domates salçasını, tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Beğendiyi hazırlayın: Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Kabuklarını soyup bıçakla ince ince doğrayın.
- Beşamel kıvamını oluşturun: Tereyağını tavada eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun. Sütü azar azar ekleyip karıştırın. Koyulaşınca köz patlıcanları ekleyin.
- Peyniri ve baharatı ekleyin: Kaşar peynirini, tuzu ve muskat rendesini ekleyin. Karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
- Servis zamanı: Servis tabağına önce patlıcanlı beğendiyi yayın. Üzerine yumuşacık et soteyi ekleyin. Dilerseniz üzerine biraz tereyağı gezdirin.