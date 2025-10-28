Saray mutfağının favorisi: Hünkar beğendi tarifi

Efsaneye göre Sultan Abdülaziz’in Fransa ziyareti sırasında Beğendiği bir yemekten ilham alınarak yapılan Hünkar Beğendi, yüzyıllardır Osmanlı mutfağının zarif sembollerinden biri olarak kabul edilir. Köz patlıcanın isli aromasıyla kuzu etinin lezzeti birleştiğinde ortaya çıkan bu yemek, hem görsel hem damak açısından kusursuz bir uyum sunar. Geleneksel usulüne sadık kalınarak yapıldığında, sofralarda krallara layık bir şölen yaratır. İşte adım adım klasik Hünkar Beğendi tarifi...

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler:

Et sotesi için:

500 gram kuşbaşı doğranmış dana ya da kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Beğendisi için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı: