Saray mutfağının mütevazi tatlısı: Keşkül-ü Fukara

Mutfak literatüründe "bilgelik ve tevazu tatlısı" olarak bilinen Keşkül, ismini dervişlerin sadaka toplamak için kullandıkları hindistan cevizi kabuğundan yapılan kaplardan alır. Hikayeye göre saray kadıları ve dervişler, halkın arasına karışıp topladıkları malzemelerle bu tatlıyı yaptırır ve yoksullara dağıtırdı. Bu tatlıyı marketlerdeki "keşkül" paketlerinden ayıran temel fark; gerçek sübyeli (badem sütlü) yapısı ve içinde asla yumurta barındırmayan, sadece bademin kendi yağını süte bırakmasıyla oluşan o derin aromadır.
KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı çiğ badem (kabuksuz, un haline getirilmiş)
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (ince çekilmiş)
Süsleme İçin:
- File antep fıstığı
- Bir adet bütün badem
Yapılışı
- Çiğ bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyun ve kuruttuktan sonra mutfak robotunda un haline gelene kadar (hafif yağını salabilir, sorun değil) çekin.
- Soğuk sütün içine badem ununu, Hindistan cevizini ve şekeri ekleyip ocağın altını açmadan önce iyice karıştırın.
- Karışımı orta ateşte, bademlerin aroması süte tamamen geçene kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca sürekli karıştırarak ısıtın.
- Ayrı bir kapta pirinç unu ve nişastayı yarım çay bardağı su ile açarak pürüzsüz bir sıvı haline getirin.
- Kaynamaya başlayan süte bu karışımı sicim gibi ince ince dökerek (temperleyerek) ekleyin.
- Tatlı koyulaşıp üzeri göz göz olana kadar yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Kaselere paylaştırdığınız keşkülleri oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın.
- Üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda üzerine yeşil fıstık ve badem ekleyerek servis yapın.