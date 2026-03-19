Saray mutfağının mütevazi tatlısı: Keşkül-ü Fukara

Mutfak literatüründe "bilgelik ve tevazu tatlısı" olarak bilinen Keşkül, ismini dervişlerin sadaka toplamak için kullandıkları hindistan cevizi kabuğundan yapılan kaplardan alır. Hikayeye göre saray kadıları ve dervişler, halkın arasına karışıp topladıkları malzemelerle bu tatlıyı yaptırır ve yoksullara dağıtırdı. Bu tatlıyı marketlerdeki "keşkül" paketlerinden ayıran temel fark; gerçek sübyeli (badem sütlü) yapısı ve içinde asla yumurta barındırmayan, sadece bademin kendi yağını süte bırakmasıyla oluşan o derin aromadır.

KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı çiğ badem (kabuksuz, un haline getirilmiş)

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (ince çekilmiş)

Süsleme İçin:

File antep fıstığı

Bir adet bütün badem

Yapılışı