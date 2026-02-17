Sebzeyi sevdiren enfes lezzet: Ispanaklı peynirli tuzlu kek tarifi

Ispanaklı tuzlu kek; klasik kek tarifinin tuzlu versiyonu olarak hazırlanan, içeriğindeki ıspanak sayesinde hem besleyici hem de yumuşak dokulu bir lezzettir. Özellikle sebze tüketimini artırmak isteyenler için harika bir alternatiftir. İşte, nefis ıspanaklı peynirli tuzlu kek tarifi...

ISPANAKLI PEYNİRLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı un

1 su bardağı doğranmış çiğ ıspanak

1 su bardağı beyaz peynir veya lor

İsteğe bağlı:

Dereotu, çörek otu, susam

ISPANAKLI PEYNİRLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Yumurta ve tuzu çırpın.

Üzerine yoğurt, süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

İyice yıkanıp doğranmış ıspanakları ve peyniri ekleyin.

İsteğe göre dereotu da ilave edebilirsiniz.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün. Üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!