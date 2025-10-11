Şehriyeli tavuk çorbası tarifi: Soğuk günlerin şifa dolu lezzeti!

En sevilen çorbalardan biri olan şehriyeli tavuk çorbası, hem lezzetiyle hem de besleyiciliğiyle sofraların vazgeçilmezi. Özellikle soğuk havalarda veya hastalık dönemlerinde sıcacık bir kase tavuk çorbası, adeta ilaç gibi gelir. İşte enfes şehriyeli tavuk çorbası tarifi...

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü veya but

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç (isteğe bağlı, küçük doğranmış veya rendelenmiş)

1 çay bardağı tel veya arpa şehriye

1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü veya butu tencereye alın, üzerine suyu ekleyip haşlayın. Haşlandıktan sonra tavuğu çıkarıp küçük parçalara ayırın. Suyunu çorba için ayırın.

Ayrı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. İnce doğranmış havuçları ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Üzerine haşladığınız tavuk suyunu dökün, kaynamaya başlayınca şehriyeleri ilave edin.

Şehriyeler yumuşamaya başlayınca didiklenmiş tavuğu tencereye ekleyin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Çorbanın kıvamı koyu olursa bir miktar sıcak su ilave edebilirsiniz.