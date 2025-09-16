Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şerbetli tatlıların yıldızı: Adım adım Şam tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların yıldızı: Adım adım Şam tatlısı tarifi

16.09.2025 15:33:00
Şerbetli tatlıların yıldızı: Adım adım Şam tatlısı tarifi

İrmikli dokusu ve şerbetle buluşan lezzetiyle şam tatlısı, en pratik şerbetli tatlılardan biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza hem hafif hem de nefis bir tatlı ekleyebilirsiniz.

Türk mutfağında irmikli tatlılar arasında özel bir yere sahip olan şam tatlısı, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde sıkça yapılır. Yumuşacık dokusu, üzerindeki çıtır fıstık veya badem süslemesi ve şerbetle bütünleşen tadıyla çay saatlerinin ve misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Ev yapımı şam tatlısı tarifi ise hem kolay hem de malzeme açısından oldukça ekonomik bir alternatiftir.

MALZEMELER

Keki için:

  • 2 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Birkaç damla limon suyu
  • Üzeri için:
  • Badem veya fıstık (isteğe bağlı)
  • YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakın.

Kek için yoğurt, şeker ve sıvı yağı karıştırın. Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir hamur elde edin.

Yağlanmış fırın kabına hamuru dökün. Üzerine badem veya fıstıkları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Şerbeti iyice çektikten sonra dilimleyip servis edin.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı tarifi