Şerbetli tatlıların yıldızı: Adım adım Şam tatlısı tarifi

Türk mutfağında irmikli tatlılar arasında özel bir yere sahip olan şam tatlısı, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde sıkça yapılır. Yumuşacık dokusu, üzerindeki çıtır fıstık veya badem süslemesi ve şerbetle bütünleşen tadıyla çay saatlerinin ve misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Ev yapımı şam tatlısı tarifi ise hem kolay hem de malzeme açısından oldukça ekonomik bir alternatiftir.

MALZEMELER

Keki için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Badem veya fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakın.

Kek için yoğurt, şeker ve sıvı yağı karıştırın. Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir hamur elde edin.

Yağlanmış fırın kabına hamuru dökün. Üzerine badem veya fıstıkları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Şerbeti iyice çektikten sonra dilimleyip servis edin.