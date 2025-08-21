Serinleten ve doyurucu lezzet: Masterchef ayran aşı çorbası tarifi...

Yaz aylarının en ferahlatıcı yemeklerinden biri olan ayran aşı çorbası, hem serinletici özelliği hem de besleyici yapısıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor. Bu çorba; yoğurt, buğday ve nohut gibi sağlıklı malzemelerle hazırlanıyor. Özellikle sıcak havalarda hafif bir öğün arayanların imdadına yetişen ayran aşı, pratik hazırlanışıyla da dikkat çekiyor.

MALZEMELER

1 su bardağı buğday (aşurelik buğday)

1 su bardağı nohut (önceden haşlanmış)

2 su bardağı yoğurt

4 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre dereotu veya taze nane

YAPILIŞI

Buğdayı akşamdan ıslatın ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.

Nohutları da haşlayıp buğdayın üzerine ekleyin.

Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın ve içine soğuk su ekleyerek ayran kıvamına getirin.

Haşlanmış nohut ve buğdayı yoğurtlu karışıma katın. Tuzunu ayarlayın.

Küçük bir tavada zeytinyağı ile kuru naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.

Dilerseniz ince kıyılmış dereotu veya taze nane ile süsleyerek servis edin.