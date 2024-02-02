Sevgililer gününe tatlı bir dokunuş: Ev yapımı özel kurabiye tarifi...

Sevgilinizi mutlu etmenin ve unutulmaz bir gün yaşamanın en kolay yolu, damakları şenlendiren kurabiyelerle dolu. Haydi, mutfağa adım atın ve sevgililer gününe özel hazırlanan bu kurabiye tarifiyle aşkınızı tatlandırın...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:48
Sevgililer gününe tatlı bir dokunuş: Ev yapımı özel kurabiye tarifi...
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Sevgililer Günü, sevgiyi ifade etmenin ve özel anları tatlandırmanın harika bir fırsatıdır. Bu özel gün için sevgilinize veya sevdiklerinize hediye etmek üzere lezzetli bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? İşte ev yapımı ve sevgi dolu bir dokunuşla hazırlanan özel bir kurabiye tarifi...

MALZEMELER

Kurabiye Hamuru:

1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin özütü

2,5 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Dolgu İçin:

Meyveli jole veya çikolatalı sos

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Tereyağı ve pudra şekerini bir kasede iyice karıştırın.

Yumurta ve vanilin özütünü ekleyip karıştırın.

Un ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan  önce yuvarlak şekiller çıkarın. Daha sonra bu şekillerin yarısının ortasını kalıpla kalp şekilde ayırın. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Kalp şeklideki boşluklara dilediğiniz şekilde meyveli jole ve çikolatalı sos doldurun.

Önceden ısıtılmış fırında altın rengini alana kadar pişirin.


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