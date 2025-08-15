Sıcak ve besleyici lezzet: Ev yapımı tarhana çorbası tarifi

Türk mutfağının en eski ve şifalı çorbalarından biri olan tarhana çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sofraların baş tacıdır. Fermente edilmiş tarhana unu sayesinde hem probiyotik açısından zengin hem de bağışıklığı güçlendirici bir besin kaynağıdır. Evde hazırlaması oldukça pratik olan bu çorba, sıcak servis edildiğinde hem damakları şenlendirir hem de vücudu ısıtır. Geleneksel lezzeti modern mutfakla buluşturarak, aileniz ve misafirleriniz için sağlıklı bir seçenek yaratabilirsiniz.
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı kuru tarhana
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 6 su bardağı su veya tavuk/et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı karabiber veya pul biber
Yapılışı
- Tencereye tereyağı veya zeytinyağını ekleyip eritin.
- Salçayı ekleyip kısa bir süre kavurun.
- Tarhanayı ayrı bir kasede 1 su bardağı suyla açın, topak kalmayacak şekilde karıştırın.
- Tarhanayı kavrulmuş salçaya ekleyin ve karıştırın.
- Kalan suyu yavaş yavaş ekleyerek kaynatın.
- Tuzunu ve isteğe bağlı baharatları ekleyin, çorbayı 10-15 dakika kısık ateşte kaynatın.
- Sıcak olarak sunun.