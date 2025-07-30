Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek enfes bir lezzet: Gazpacho

İspanyol mutfağından sofralarımıza uzanan bu geleneksel lezzet, doğallığı ve pratikliğiyle öne çıkıyor.Pişirme gerektirmeyen, tamamen çiğ ve taze sebzelerle hazırlanan Gazpacho çorbası, yaz aylarında hem hafif beslenmek isteyenlerin hem de serinlemek isteyenlerin favorisi oluyor.

Malzemeler

5 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı kapya biber

1 küçük kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 dilim bayat ekmek (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm ya da elma sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

1 su bardağı soğuk su

Üzeri için: doğranmış salatalık, domates, biber, taze fesleğen veya nane yaprakları

YAPILIŞI

Domatesleri soyup iri iri doğrayın. Salatalık ve biberin çekirdeklerini çıkararak doğrayın. Soğan ve sarımsağı da kabaca doğrayın. Tüm sebzeleri blender veya mutfak robotuna alın. Üzerine zeytinyağı, sirke, tuz, isterseniz biraz karabiber ve ekmeği ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvam alana dek çekin. Gerekirse soğuk su ekleyerek kıvamını inceltin. Çorbanın daha pürüzsüz olması için ince bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Gazpacho’yu bir kaba alın, üzerini örtüp buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Servis

Soğuk olarak servis edin. Üzerine doğranmış sebzeler, taze otlar veya birkaç damla zeytinyağı ekleyerek süsleyebilirsiniz.