Sicilya'nın lezzetli atıştırmalığı: Arancini tarifi

Arancini, Sicilya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biridir. Risotto ile hazırlanan bu kızartılmış pirinç topları hem pratik hem de doyurucu bir atıştırmalık olarak öne çıkar. İç harcı genellikle peynir, kıyma veya bezelye ile zenginleştirilir.

MALZEMELER

2 su bardağı pişmiş risotto veya lapa kıvamında pirin ç pilav ı



1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri



1 adet k üçük so ğan (ince doğranmış)



150 g kıyma (isteğe bağlı)



1 yemek kaşığı domates sal ças ı



½ su barda ğı bezelye (opsiyonel)



2 adet yumurta



1,5 su bardağı galeta unu



1 su bardağı un



Tuz ve karabiber



Kızartmak i çin s ıvı yağ

YAPILIŞI

İç harcı hazırlama: Tavada soğanı kavurun, kıymayı ekleyip pişirin. Salça ve bezelyeyi ilave ederek kısa süre pişirin. Soğumaya bırakın.

Pirinç karışımı: Pişmiş risottoyu veya pirinç pilavını geniş bir kaba alın. Rendelenmiş peynir ekleyin ve karıştırın.

Topları oluşturma: Elinizi hafif nemlendirerek pirinçten küçük parçalar alın. İçine hazırlanan harçtan biraz koyun ve yuvarlayarak kapatın.

Paneleme: Hazırlanan topları önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

Kızartma: Derin bir tavada yağı ısıtın. Arancinileri altın rengi alana kadar kızartın.

Servis: Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak olarak servis edin.