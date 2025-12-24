Şifa deposu enfes lezzet: Kereviz çorbası tarifi

Kereviz, güçlü antioksidan içeriği ve lifli yapısıyla sağlıklı beslenmenin önemli sebzelerinden biridir. Çoğu kişi tarafından ana yemeklerde tercih edilse de, çorba haliyle çok daha yumuşak, aromatik ve kolay tüketilebilir bir lezzet sunar. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, bağışıklık dostu kereviz çorbası tarifi...

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

1 adet orta boy kereviz

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak sebze suyu veya su

1 çay bardağı süt veya krema (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

KEREVİZ ÇORBASI YAPILIŞI

Kereviz, patates ve soğanı soyup küp küp doğrayın.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alıp soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış kereviz ve patatesleri ekleyin, birkaç dakika karıştırın.

Sıcak suyu veya sebze suyunu ilave edin.

Sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edin.

Tuz, karabiber ve muskatı ekleyin.

Daha kremsi bir yapı için süt veya kremayı ilave edip 2–3 dakika daha kaynatın.

Kereviz çorbasını sıcak olarak servis edin.

Üzerine zeytinyağı gezdirebilir, kruton ekmek veya dereotu ile lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

Birkaç damla limon suyu ferahlatıcı bir tat verir.

Afiyet olsun!