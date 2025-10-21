Şifa deposu enfes lezzet: Sebzeli tavuk çorbası tarifi

Soğuk havalarda hem vücut ısısını koruyan hem de bağışıklığı destekleyen sıcak bir çorba arıyorsanız, sebzeli tavuk çorbası tam size göre. İçindeki vitamin ve protein deposu malzemeler sayesinde hem sağlıklı hem de doyurucu bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis sebzeli tavuk çorbası tarifi...

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, çorbayı koyulaştırmak için)

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede sıvı yağ ile hafifçe kavurun.

Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip, soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Küp doğranmış havuç, kabak ve patatesleri tencereye ekleyin.

1-2 dakika soteleyin.

Su veya tavuk suyunu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.

Tavuk etlerini ekleyin ve orta ateşte 15-20 dakika pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

İsteğe bağlı olarak unu biraz su ile açıp çorbaya ekleyerek koyulaştırabilirsiniz.

Çorbanızı sıcak servis edin, dilerseniz üzerine taze kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!