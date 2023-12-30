Siirt'in en sevilen yemeği: UFO şekli veriliyor

Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:10

Güncelleme: 30.12.2023 - 16:10

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna 'Siirt Kiteli' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Buğdayın kaynatılmadan kabuğunun soyulması ve öğütülmesi ile elde edilen, bir bulgur çeşidi olan sever kitel ile yapılan yemek, şehrin en sevilen yemekleri arasında bulunuyor.

Kiteli içli köfteden ayıran en önemli özelliğinin haşlanması olduğunu belirten ev hanımı Nergis Narinç, "Biz Siirtlilere özel olan bir yemektir. Haftada en az 2-3 kere yaptığımız Siirt’e özgü bir yemek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok yerinde yapılır. Farklı farklı illerde bulunuyor ama bazıları kızartıyor, bazıları haşlıyor. Siirt’e özgü olduğu için burada sadece haşlıyoruz. Önce sever kitelimizi ıslatıyoruz, ardından kıymamızı güzelce bir kavuruyoruz. Soğan, baharat ve reyhanla harmanlıyoruz, kavuruyoruz ve sonra donduruyoruz. Güzelce sever kitelimizi yoğuruyoruz. Ardından yavaşça açıyoruz, incelene kadar açıyoruz. Kıymayı koyup sonra kapatıyoruz. Yavaş yavaş ona şekil veriyoruz. Ufo şeklinde şekil veriyoruz. Sonra haşlayıp sunuyoruz" dedi.