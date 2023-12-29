Edremit Körfezi'nde hasat güvenliği 'gyrocopter' ile sağlanıyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:21

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, hasat mevsiminde zeytinlik alanlarda yaşanan zeytin hırsızlıklarının önlenmesi, azaltılması, suçluların yakalanması amacıyla 'gyrocopter' hava taşıtı kullanmaya başladı. Her türlü hava şartında uçabilen gyrocopterler, alçak uçuş irtifaları ile bölgede hizmet veriyor.

İlk olarak Edremit Körfezi'nde zeytinlik alanlarda hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kullanılan Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesindeki 'gyrocopter' hava taşıtı, ana yollarda da trafik denetimlerinde de kullanılacak. Gyrocopterler özellikle her türlü hava şartlarında ve yüksek güvenlikte uçuş sağlıyor. Döner kanat teknolojisine sahip bu taşıt jandarma teşkilatı için özel olarak kamera takip sistemleri ile donatılarak görev yapıyorlar.

Bölgede alınması gereken emniyet tedbirlerini mülki makamlar ile koordineli olarak yürüten güvenlik güçleri, meydana gelen veya gelebilecek olayların önlenmesine yönelik Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ile gece-gündüz devriye faaliyetlerini ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları yaparak sürdürüyor.

İnsansız hava aracı, gece görüş sistemlerinin yanı sıra kullanılan gyrocopter hava taşıtı ile havadan yapılan kontrollerde risk analizleri doğrultusunda tespit edilen bölgeler teknik cihazlar ile kontrol altında tutularak meydana gelen olaylar yüzde 12 oranında azaltıldı.

2023 yılında 53 zeytin hırsızlığı olayının meydana geldiği jandarma sorumluluk bölgesinde bunların 48'i aydınlatılarak 5'inin ise aydınlatılması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi. Yıl boyunca yaşanan zeytin hırsızlığı olaylarında yakalanan 111 şüpheliden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.