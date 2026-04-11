Şişkinlik yapmayan Akdeniz esintili lezzet: Glütensiz focaccia tarifi

İtalyan mutfağının sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, glütensiz versiyonuyla da sofralarda yerini alıyor. Özel un karışımlarıyla hazırlanan bu tarif, hem hafif hem de doyurucu yapısıyla öne çıkıyor. Zeytinyağı ve aromatik otlarla zenginleşen glütensiz focaccia, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar günün her anında keyifle tüketilebilecek pratik bir lezzet sunar. İşte, enfes glütensiz focaccia tarifi...

GLÜTENSİZ FOCACCİA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı glütensiz un karışımı

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik veya biberiye

Cherry domates (isteğe bağlı)

Zeytin (isteğe bağlı)

Püf noktası:

Glütensiz hamurlar klasik hamurlara göre daha yumuşak olur; bu yüzden kıvamın ele yapışan ama akışkan olmayan bir formda olması ideal sonuç verir.

GLÜTENSİZ FOCACCİA YAPILIŞI

Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Glütensiz un ve tuzu ekleyip karıştırın.

Zeytinyağını ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yağlanmış fırın kabına alın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Parmak uçlarınızla hamurun üzerine bastırarak çukurlar oluşturun.

Üzerine zeytinyağı gezdirin, kekik ve isteğe bağlı malzemeleri ekleyin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Ilık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!