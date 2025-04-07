Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:00

Kebapçıya gittiğinizde masaya gelen o köz kokulu, sumaklı, bol limonlu soğan mezesini hatırladınız mı? Hem etin yağını keser, hem de mideyi yormadan lezzeti tamamlar. Evde de aynı kebapçı lezzetini yakalamak mümkün. İşte size orijinal kebapçı usulü soğan mezesi tarifi!

MALZEMELER

2 büyük boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay bardağı nar ekşisi

1/2 limonun suyu

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

HAZIRLIK AŞAMASI

Soğanları piyazlık (yarım ay şeklinde) doğrayın.

Üzerine tuz ekleyip elinizle güzelce ovun. Bu işlem, soğanın acısını alır ve yumuşamasını sağlar.

Süzgece alıp soğuk suyla durulayın, fazla tuzdan arındırın.

Kurulayıp derin bir kaseye alın. Üzerine sumak, nar ekşisi, limon suyu ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. 10 dakika dinlendirin ki lezzetler iyice otursun.

Servis Önerisi:

Közlenmiş et yemeklerinin, Adana kebabının ya da kuzu şişin yanında servis edebilirsiniz. Ayrıca lavaşla birlikte dürüm yaparken de nefis bir tamamlayıcı olur.