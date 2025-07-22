Slovakya'nın geleneksel lezzeti: Bryndzove Halusky tarifi

Avrupa mutfağı denince akla çoğunlukla Fransa, İtalya ve İspanya gelir; ama kıtanın doğusunda, özellikle Slovakya gibi ülkelerde yüzyıllardır süregelen yerel yemek kültürleri de oldukça zengindir. Bunlardan biri de Slovakya’nın ulusal yemeği olarak kabul edilen Bryndzové Halušky... Patatesle yapılan hamur parçalarının (halušky), koyun peyniri ve tereyağında kavrulmuş pastırma veya tereyağlı soğanla buluştuğu bu yemek, hem kırsal halkın temel gıdası hem de festival sofralarının baş tacıdır.

BRYNDZOVE HALUSKY TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 adet büyük patates

1,5 su bardağı un (gerekirse biraz daha)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

100 gram beyaz peynir (tercihen koyun peyniri veya ezine)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

Karabiber

Yapılışı