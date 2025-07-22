Slovakya'nın geleneksel lezzeti: Bryndzove Halusky tarifi

Avrupa mutfağı denince akla çoğunlukla Fransa, İtalya ve İspanya gelir; ama kıtanın doğusunda, özellikle Slovakya gibi ülkelerde yüzyıllardır süregelen yerel yemek kültürleri de oldukça zengindir. Bunlardan biri de Slovakya’nın ulusal yemeği olarak kabul edilen Bryndzové Halušky... Patatesle yapılan hamur parçalarının (halušky), koyun peyniri ve tereyağında kavrulmuş pastırma veya tereyağlı soğanla buluştuğu bu yemek, hem kırsal halkın temel gıdası hem de festival sofralarının baş tacıdır.
BRYNDZOVE HALUSKY TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 3 adet büyük patates
- 1,5 su bardağı un (gerekirse biraz daha)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 100 gram beyaz peynir (tercihen koyun peyniri veya ezine)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)
- Karabiber
Yapılışı
- Patatesleri rendeleyin, suyunu çok hafif süzün ama tamamen sıkmayın.
- Rende patatese yumurta, tuz ve azar azar un ekleyerek koyu kıvamlı bir hamur hazırlayın (ne çok akışkan ne çok sert).
- Geniş bir tencerede su kaynatın ve tuz atın.
- Hamurdan küçük parçalar koparıp kaynar suya bırakın. (İsterseniz rende gibi delikli bir aparatla da dökebilirsiniz.)
- Hamurlar suyun yüzeyine çıktığında pişmiş demektir. Süzün ve kenara alın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritin, isterseniz doğranmış soğanı kavurun.
- Süzülmüş hamurların üzerine ezilmiş peynir ve sıcak tereyağı gezdirin.
- Karıştırın ve sıcak servis edin. Üzerine karabiber serpebilirsiniz.