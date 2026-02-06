Sofralarda İtalyan esintisi: Mayhoş ve gurme bir klasik limon soslu tavuk piccata tarifi...

İncecik dövülmüş tavuk göğsü, ferahlatıcı limon, zengin tereyağı ilw bu tarif, damaklarda unutulmaz bir iz bırakmaya aday. İşte, tavuk piccata tarifi...

MALZEMELER

2 adet büyük tavuk göğsü (Ortadan ikiye kesilip inceltilmiş)

Yarım su bardağı un, tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı

Sos İçin:

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı tavuk suyu (yoksa normal su ve bulyon)

2 yemek kaşığı kapari (suyu süzülmüş)

2 yemek kaşığı soğuk tereyağı (sosun parlaklığı için)

Üzeri için ince kıyılmış maydanoz

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Tavuk göğüslerini streç film arasında et döveceği veya bir tavanın tabanıyla inceltin. Tuz ve karabiberle tatlandırdığınız una arkalı önlü bulayın. Fazla ununu silkeleyin.

Geniş bir tavada zeytinyağı ve 1 kaşık tereyağını kızdırın. Tavukları ekleyip her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 3-4'er dakika) kızartın ve bir tabağa kenara alın.

Aynı tavaya tavuk suyunu ve limon suyunu ekleyin. Tavanın dibini tahta kaşıkla kazıyarak kaynatın. Sos yarı yarıya azalana kadar 2-3 dakika çektirin.

Ocağın altını kısın. Kaparileri ve 2 yemek kaşığı soğuk tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyip sos parlak ve hafif kıvamlı bir hal alana kadar karıştırın.

Kenara ayırdığınız tavukları tekrar tavadaki sosun içine alın. 1-2 dakika sosla birlikte tıngırdatın ki lezzet içine işlesin.

Tavukları tabağa alın, üzerine tavadaki bol sostan gezdirin ve maydanoz serperek sıcak servis yapın.