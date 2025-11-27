Sofraların besleyici yemeği: Kabak borani tarifi

Türk mutfağının geleneksel meze çeşitlerinden biri olan kabak borani, özellikle yaz aylarında soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Yoğurtla hazırlanan yapısı sayesinde hem doyurucu hem de oldukça hafif olan bu tarif, sebze ağırlıklı beslenenlerin menülerinde giderek daha fazla yer buluyor.

KABAK BORANİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet kabak

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı normal yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Üzeri için: pul biber, zeytinyağı

YAPILIŞI