Sofraların besleyici yemeği: Kabak borani tarifi

Türk mutfağının geleneksel meze çeşitlerinden biri olan kabak borani, özellikle yaz aylarında soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Yoğurtla hazırlanan yapısı sayesinde hem doyurucu hem de oldukça hafif olan bu tarif, sebze ağırlıklı beslenenlerin menülerinde giderek daha fazla yer buluyor.
KABAK BORANİ TARİFİ
MALZEMELER
- 3 adet kabak
- 1 adet küçük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 3 yemek kaşığı normal yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
- Üzeri için: pul biber, zeytinyağı
YAPILIŞI
- Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu hafifçe sıkın.
- Tavada zeytinyağını ısıtıp soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Rende kabakları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin; tuz ekleyin ve soğumaya bırakın.
- Bir kapta süzme yoğurt, normal yoğurt ve sarımsağı karıştırın.
- Soğuyan kabak karışımını yoğurtlu sosla birleştirin.
- Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin ve pul biber serpin.