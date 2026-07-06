Sofraların en lezzetli eşlikçisi: Patlıcan turşusu tarifi

Türk mutfağında turşular, yemeklerin yanında en çok tercih edilen lezzetlerden biridir. Patlıcan turşusu ise yumuşak dokusu, sarımsaklı iç harcı ve sirkeli suyu sayesinde hem ana yemeklerin hem de meze sofralarının gözdesidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, uygun koşullarda saklandığında uzun süre tazeliğini korur. Peki, patlıcan turşusu nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi...

PATLICAN TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 kilogram küçük boy patlıcan

1 baş sarımsak

2 adet kırmızı kapya biber

4-5 adet yeşil sivri biber

Bir tutam maydanoz

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 litre içme suyu

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

PATLICAN TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkayın ve saplarını tamamen koparmadan temizleyin.

Kaynayan tuzlu suda patlıcanları 5-6 dakika hafif yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan patlıcanları süzüp üzerine ağırlık koyarak birkaç saat fazla suyunun çıkmasını sağlayın.

Sarımsakları ince ince doğrayın. Kapya biber, sivri biber ve maydanozu küçük parçalar halinde doğrayarak sarımsakla karıştırın.

Patlıcanların orta kısmına boydan boya çizik atın ve hazırladığınız harcı içlerine doldurun.

Patlıcanları cam kavanoza sıkıca yerleştirin.

Su, sirke, kaya tuzu ve isteğe bağlı limon tuzunu karıştırarak turşu suyunu hazırlayın.

Hazırladığınız karışımı kavanoza dökün ve patlıcanların tamamen suyun içinde kalmasını sağlayın.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 10-15 gün bekletin.