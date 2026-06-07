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Sofraların ferah lezzeti: Biber borani nasıl yapılır?

Sofraların ferah lezzeti: Biber borani nasıl yapılır?

7.06.2026 13:03:00
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Haber Merkezi
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Sofraların ferah lezzeti: Biber borani nasıl yapılır?

Yoğurt ve közlenmiş biberin buluştuğu biber borani, özellikle yaz sofralarına ferahlık katan, pratik ve lezzetli bir meze olarak öne çıkıyor.
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Türk mutfağının en sevilen meze çeşitlerinden biri olan borani, farklı malzemelerle zenginleştirilebilen geleneksel bir lezzet. Biber borani ise közlenmiş biberin yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkan, hem hafif hem de iştah açıcı bir tarif olarak sofralarda yerini alıyor. Özellikle et yemeklerinin yanında ya da meze tabağında servis edildiğinde büyük beğeni topluyor.

MALZEMELER

  • 4 adet kırmızı kapya biber
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • İsteğe bağlı ceviz içi

YAPILIŞI

Kapya biberleri fırında ya da ocakta közleyin.

Kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Yoğurdu bir kaba alın, ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırın.

Közlenmiş biberleri yoğurt karışımına ekleyip iyice harmanlayın.

Servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı ile pul biber gezdirin.

İsteğe göre ceviz serperek servis edin.

İlgili Konular: #meze #Biber borani

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