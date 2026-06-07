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Pazar kahvaltılarının yıldızı: Fırında kaşarlı patates dilimleri

Pazar kahvaltılarının yıldızı: Fırında kaşarlı patates dilimleri

7.06.2026 10:55:00
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Haber Merkezi
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Pazar kahvaltılarının yıldızı: Fırında kaşarlı patates dilimleri

Hafta sonu kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için fırında kaşarlı patates dilimleri hem pratik hazırlanışı hem de çıtır dokusuyla öne çıkıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, kahvaltıyı adeta bir ziyafete dönüştürüyor.
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Hafta sonu kahvaltılarını daha keyifli hale getirmek isteyenler için fırında kaşarlı patates dilimleri hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, sıcak servis edildiğinde çay eşliğinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz
  • Karabiber
  • İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklu şekilde ince dilimler halinde kesin.

Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı biberi karıştırın.

Patates dilimlerini bu karışıma bulayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Tekrar fırına vererek peynirler eriyip kızarana kadar 5-7 dakika daha pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis edin.

İlgili Konular: #patates #Kahvaltı

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