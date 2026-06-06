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Rafine şekersiz lezzet arayanlara: Chia tohumlu kurabiye tarifi

Rafine şekersiz lezzet arayanlara: Chia tohumlu kurabiye tarifi

6.06.2026 23:54:00
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Haber Merkezi
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Rafine şekersiz lezzet arayanlara: Chia tohumlu kurabiye tarifi

Bal ile tatlandırılan, Hindistan cevizi unu ile hazırlanan bu nefis kurabiye hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte nefis chia tohumlu kurabiye tarifi...
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Sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaygınlaştıkça, rafine şekersiz ve glütensiz tarifler de daha fazla ilgi görmeye başladı. Chia tohumlu kurabiye, doğal malzemelerle hazırlanan, çay ve kahve yanında keyifle tüketilebilen hafif bir lezzet sunuyor. İşte nefis chia tohumlu kurabiye tarifi...

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CHIA TOHUMLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı bal

1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

5 yemek kaşığı portakal suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 çay kaşığı tuz

1/2 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tepeleme chia tohumu

1 su bardağı Hindistan cevizi unu

CHIA TOHUMLU KURABİYE YAPILIŞI

Yumurtayı geniş bir kaba alın ve çırpın.

Balı ekleyerek tekrar karıştırın.

Portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve eritilmiş tereyağını ilave edin.

Hindistan cevizi unu, kabartma tozu, chia tohumu ve tuzu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!

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