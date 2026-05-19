Sofraların hafif ve leziz tarifi: Kabak oturtma

Mutfak literatüründe "oturtma" disiplini; sebzelerin ön bir ısıl işlemden (kızartma veya soteleme) geçirilip tencereye düzgünce yerleştirilmesi ve üzerine aromatik bir kıymalı sos eklenerek kendi suyunda pişirilmesi esasına dayanır. Kabak oturtmayı sıradan bir kabak yemeğinden ayıran en temel fark, kabağın yüksek su oranını dengelemek adına harcın daha gövdeli (susuz) tutulması ve kabağın en yakın dostu olan dereotunun fırınlama veya demlenme aşamasında yemeğe kattığı o karakteristik aromadır.

KABAK OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy yeşil kabak (tercihen sert ve taze)

350 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

2 adet köy biberi (yemeklik doğranmış)

2 adet olgun domates (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı (harç için)

1 su bardağı sıcak su

Yarım demet taze dereotu (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, pul biber ve bir çimdik kuru nane

Kabakları Hazırlamak İçin: 2 yemek kaşığı zeytinyağı (hafif bir soteleme için)

Yapılışı