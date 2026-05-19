Sofraların hafif ve leziz tarifi: Kabak oturtma

Mutfak literatüründe "oturtma" disiplini; sebzelerin ön bir ısıl işlemden (kızartma veya soteleme) geçirilip tencereye düzgünce yerleştirilmesi ve üzerine aromatik bir kıymalı sos eklenerek kendi suyunda pişirilmesi esasına dayanır. Kabak oturtmayı sıradan bir kabak yemeğinden ayıran en temel fark, kabağın yüksek su oranını dengelemek adına harcın daha gövdeli (susuz) tutulması ve kabağın en yakın dostu olan dereotunun fırınlama veya demlenme aşamasında yemeğe kattığı o karakteristik aromadır.
KABAK OTURTMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy yeşil kabak (tercihen sert ve taze)
- 350 gram orta yağlı dana kıyma
- 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
- 2 adet köy biberi (yemeklik doğranmış)
- 2 adet olgun domates (küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı (harç için)
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım demet taze dereotu (ince kıyılmış)
- Tuz, karabiber, pul biber ve bir çimdik kuru nane
- Kabakları Hazırlamak İçin: 2 yemek kaşığı zeytinyağı (hafif bir soteleme için)
Yapılışı
- Kabakları iyice yıkayın ve alacalı şekilde soyun. Uzunlamasına ortadan ikiye bölüp, yaklaşık yarım parmak kalınlığında (vereve veya halka şeklinde) doğrayın. Kabakların pişerken erimemesi için çok ince doğranmaması teknik bir zorunluluktur.
- Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Kabakları ekleyip yüksek ateşte, renkleri hafifçe dönene kadar arkalı önlü sadece 3-4 dakika soteleyin (tamamen pişirmeyin, fırında/tencerede de pişeceklerdir). Kabakları yayvan bir tencereye veya fırın kabının tabanına düzgünce dizin.
- Aynı tavaya tereyağını alın ve kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Soğanları ve biberleri ilave ederek şeffaflaşana kadar sotelemeye devam edin.
- Salçaları ve sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Doğranmış domatesleri, tuzu ve baharatları (karabiber, pul biber, kuru nane) ilave edin. Domatesler suyunu hafifçe çekip sos kıvamı alana kadar harcı kısık ateşte 5 dakika tıngırdatın.
- Hazırladığınız yoğun kıymalı harcı, tencereye dizdiğiniz kabakların üzerine eşit şekilde yayın.
- 1 su bardağı sıcak suyu yemeğin kenarından nazikçe dökün. (Kabak kendi suyunu da salacağı için su miktarını az tutmak altın kuraldır). Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kabaklar lokum gibi yumuşayıp sos özleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakın.
- Ocaktan indirmeden hemen önce ince kıyılmış taze dereotunu yemeğin üzerine serpiştirin ve kapağını kapatıp dinlenmeye bırakın.