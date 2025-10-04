Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Izgara köfte tarifi

Yüzyıllardır sofralarımızın baş tacı olan köfte, Anadolu’nun hemen her bölgesinde farklı bir yorumla karşımıza çıkar. Özellikle evde hazırlanan ızgara köfte, hem lezzeti hem de pratikliğiyle gönüllerde taht kurmuştur. Mis gibi baharat kokusu ve mangalda pişmiş tadıyla bu yemek, yaz kış fark etmeksizin sofraların vazgeçilmezidir.

IZGARA KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana kıyma (orta yağlı)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı soda (köftenin yumuşak olması için)

Yapılışı