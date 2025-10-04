Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Izgara köfte tarifi

Yüzyıllardır sofralarımızın baş tacı olan köfte, Anadolu’nun hemen her bölgesinde farklı bir yorumla karşımıza çıkar. Özellikle evde hazırlanan ızgara köfte, hem lezzeti hem de pratikliğiyle gönüllerde taht kurmuştur. Mis gibi baharat kokusu ve mangalda pişmiş tadıyla bu yemek, yaz kış fark etmeksizin sofraların vazgeçilmezidir.
IZGARA KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana kıyma (orta yağlı)
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay bardağı soda (köftenin yumuşak olması için)
Yapılışı
- Kıymayı yoğurun: Derin bir kaba kıymayı alın, üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak ve bayat ekmek içini ekleyin.
- Baharatları ekleyin: Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi karışıma katın. Yumurtayı da ekleyerek yoğurun.
- Sodayı ilave edin: Köftenin daha yumuşak olması için azar azar sodayı karışıma ekleyin. En az 10 dakika yoğurun.
- Dinlendirin: Karışımı streç filme sarıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
- Şekil verin: Dinlenen harçtan parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak yassı köfteler hazırlayın.
- Pişirin: Izgarada veya döküm tavada önceden ısıtılmış yüzeyde köfteleri arkalı önlü pişirin.