Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Musakka tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan musakka, patlıcan, kıyma ve domates sosunun enfes uyumuyla ortaya çıkan doyurucu bir lezzettir. Yanında pilav ve cacıkla servis edildiğinde tam bir ana yemek şölenine dönüşür. İşte adım adım musakka tarifi…

MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

300 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartma için ayrıca yağ)

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Patlıcanları Hazırlama: Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun, halka halka dilimleyin. Tuzlu suda 15 dakika bekletip acısını çıkarın, ardından havlu kâğıtla kurulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın ve kağıt havlu üzerine alın.

Kıymalı Harcı Hazırlama: Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Doğranmış biberleri ekleyin, birkaç dakika pişirin. Salça ve rendelenmiş domatesi ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. 5 dakika daha pişirin.

Yemeği Birleştirme: Geniş bir tencereye veya fırın kabına önce patlıcanları dizin. Üzerine kıymalı harcı yayın. Kalan patlıcan ve harcı bu şekilde katman yaparak yerleştirin.

Pişirme: 1 su bardağı sıcak suyu yemeğin kenarından dökün. Orta ateşte 15-20 dakika pişirin.

Servis: Musakkanızı sıcak olarak, pilav ve yoğurtla birlikte servis edin.