Sofraların vazgeçilmezi: Arnavut Ciğeri tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut Ciğeri, hafif baharatlı tadı ve dışı çıtır, içi yumuşak dokusuyla sofralarda baş köşeye oturuyor. İşte enfes Arnavut Ciğeri tarifi...

MALZEMELER

500 gram kuzu veya dana ciğeri

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

2 adet kırmızı soğan

Yarım demet maydanoz

Sumak

Tuz

HAZIRLANIŞI

Ciğerin zarını ve damarlarını temizleyin. Küp küp doğrayıp kağıt havluyla kurulayın.

Geniş bir kapta un, tuz, kırmızı biber ve kimyonu karıştırın. Ciğer parçalarını bu karışıma ekleyip iyice bulayın. Fazla unu elekten geçirerek silkeler gibi temizleyin.

Derin bir tavada yağı iyice ısıtın. Ciğerleri parti parti olacak şekilde, çok fazla karıştırmadan, yüksek ateşte dışı çıtır olana kadar 2-3 dakika kızartın. Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu üzerine alın.

Kırmızı soğanları ince ince piyazlık doğrayın, tuz ve sumakla ovun. Doğranmış maydanoz ekleyerek karıştırın.

Ciğerleri servis tabağına alın, yanına soğanlı maydanoz karışımını ekleyin. Sıcak servis edin.