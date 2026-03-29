Sofraların vazgeçilmezi: Fırın makarna tarifi

Hem pratik hem de doyurucu bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan fırın makarna, özellikle kalabalık sofralar için ideal bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle fark yaratan bu tarif, evde kolayca uygulanabiliyor.

MALZEMELER

1 paket fırın makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün.

Beşamel sos için tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Kıvam alana kadar pişirin, ardından tuz ve karabiber ekleyin.

Haşlanan makarnayı beşamel sosla karıştırın ve fırın kabına alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.