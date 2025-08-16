Sofralarını vazgeçilmez lezzeti: Mercimek çorbası tarifi

Çorba denince akla gelen ilk tatlardan biri şüphesiz mercimek çorbası oluyor. Ulaşılabilir malzemeleri, hızlı hazırlanışı ve doyuruculuğuyla mutfakların baş tacı olan bu tarif, kuşaklar boyunca sofralardan eksik olmadı. Özellikle çocukların ve hastaların en çok tercih ettiği çorba olmasının sebebi, içerdiği yüksek protein ve lif sayesinde tam bir şifa deposu olması.

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, isteğe göre kimyon

Yapılışı: