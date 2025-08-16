Sofralarını vazgeçilmez lezzeti: Mercimek çorbası tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 14:07:00
Haber Merkezi
Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan mercimek çorbası, hem besleyici hem de pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan, yaz aylarında ise hafifliğiyle tercih edilen bu klasik lezzet, her evde mutlaka pişiyor.

Çorba denince akla gelen ilk tatlardan biri şüphesiz mercimek çorbası oluyor. Ulaşılabilir malzemeleri, hızlı hazırlanışı ve doyuruculuğuyla mutfakların baş tacı olan bu tarif, kuşaklar boyunca sofralardan eksik olmadı. Özellikle çocukların ve hastaların en çok tercih ettiği çorba olmasının sebebi, içerdiği yüksek protein ve lif sayesinde tam bir şifa deposu olması.

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 6 su bardağı su veya tavuk suyu
  • Tuz, karabiber, isteğe göre kimyon

Yapılışı:

  1. Tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun.
  2. Küp doğranmış havucu ekleyin, ardından unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun.
  3. Yıkanmış mercimekleri ilave edin, üzerine sıcak su veya tavuk suyunu dökün.
  4. Tuz, karabiber ve isteğe göre biraz kimyon ekleyip kısık ateşte 25–30 dakika pişirin.
  5. Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Üzerine arzuya göre tereyağında kavrulmuş pul biber gezdirin.
