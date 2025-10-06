Sofralarınıza lezzet katacak enfes sebze ezmesi: Zacuscă tarifi

Zacuscă, özellikle Balkan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak bilinir. Patlıcan, kırmızı biber ve domatesin uyumuyla hazırlanan bu nefis ezme, ekmek üstü ya da yemeklerin yanında servis edilebilir. Ev yapımı Zacuscă, hem katkı maddesi içermez hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katar. Peki, sofralarınıza lezzet katacak bu enfes sebze ezmesi nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında zacuscă tarifi...

ZACUSCĂ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet közlenmiş patlıcan

4 adet kırmızı kapya biber

3 adet domates

1 büyük soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

ZACUSCĂ YAPILIŞI

Patlıcan ve kırmızı biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve ince doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ince ince doğrayıp soğana ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun.

Domatesleri rendeleyin ve tencereye ilave edin. Karışımı 10 dakika kadar pişirin.

Közlenmiş patlıcan ve biberleri tencereye ekleyin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı biber salçasını ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra karışımı bir blender yardımıyla püre kıvamına getirebilirsiniz.

Kavanozlara doldurup, oda sıcaklığına gelene kadar bekledikten sonra buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun!