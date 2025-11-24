Sofralarınıza renk katan geleneksel lezzet: Soka turşusu tarifi

Soka turşusu, hem kahvaltı sofralarının hem de ana yemeklerin yanında sıkça tercih edilen geleneksel bir lezzettir. Kolay malzemelerle hazırlanabilen bu turşu, evde doğal yöntemlerle mayalanarak hazırlandığında hem sağlıklı hem de enfes bir tada sahip olur. Peki, sofralarınıza renk katan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, Balkan mutfağından enfes soka turşusu tarifi...

SOKA TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram yeşil biber

2 yemek kaşığı iri tuz

300-400 gram süzme yoğurt

150-200 gram lor peyniri

200 mililitre kaymak

1 litre süt

SOKA TURŞUSU YAPILIŞI

Biberlerin çekirdekleri ve sapları alıp, içlerini temizleyin.

Kaya tuzu ile tuzlayıp, düz bir tepsiye alın.

Üzerini kapatıp, en az 6 saat dinlendirin.

Fazla tuzunu yıkayıp, kenara alın.

Derin bir kapta lor peyniri ve kaymağı ezip, süzme yoğurdu ekleyin.

Karıştırın.

Biberleri hazırlanan krema ile doldurup, kavanoza sıkıca dizin.

Üzerlerine süt ekleyip, üzerine temas edecek şekilde yağlı kağıt kapatın.

Kavanozu sıkıca kapatın.

Buzdolabında 2 hafta dinlendirin.

Servis edin.

Afiyet olsun!