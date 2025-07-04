Sofralarınıza taşınan enfes bir Louisiana esintisi: Jambalaya tarifi

Amerikan mutfağının en renkli ve aromatik yemeklerinden biri olan jambalaya, özellikle Louisiana bölgesinde doğmuş, kreol ve cajun kültürlerinin eşsiz bir harmanıdır. Pirinç, sebze, baharat ve etin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu yemek, hem doyurucu hem de lezzet doludur. Peki, sofralarınıza taşınan enfes bir Louisiana esintisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes jambalaya tarifi...





JAMBALAYA TAR İ F İ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

1 su bardağı pirinç

300 gram tavuk göğsü (küp doğranmış)

150 gram chorizo veya sucuk (dilimlenmiş)

10-12 adet karides (ayıklanmış, isteğe bağlı)

2,5 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak tadına göre)

Taze maydanoz (üzeri için)

JAMBALAYA YAPILI Ş I

Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın.

Soğan, biber ve sarımsağı ekleyip 4-5 dakika soteleyin.

Sebzeler yumuşadığında doğranmış domatesleri ekleyin.

Tavuk ve chorizoyu (veya sucuğu) tencereye alın.

Orta ateşte birkaç dakika soteleyin. Tavukların rengi döndüğünde baharatları ilave edin.

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra karışıma ekleyin.

Karıştırdıktan sonra tavuk suyunu dökün.

Tuzunu ayarlayıp kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.

Pirinç neredeyse pişmişken karidesleri ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.

Karidesler pembeleşince yemek hazır demektir.

Üzerine taze maydanoz serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!