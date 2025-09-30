Sofralarınızı renklendiren pratik lezzet: Domates mezesi tarifi

Akdeniz mutfağının en ferah ve lezzetli mezelerinden biri olan domates mezesi, hem hafif hem de yapımı oldukça kolay bir tarif. Özellikle yaz aylarında sofralara tazelik katan bu meze, birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanabiliyor.

MALZEMELER

3 adet olgun domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Bir tutam taze nane (ince doğranmış)

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin ya da küçük küpler halinde doğrayın.

Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları ekleyip karıştırın.

Karışımı servis tabağına alın ve üzerine ince doğranmış nane serpin.

İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.