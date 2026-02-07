Sofranın sultanı: Patates püresiyle taçlanan Hasanpaşa Köftesi

Köfte ve patatesin uyumu bu tarif ile bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Çanak şeklindeki köftelerin içinde yumuşacık patates püresi ve üzerindeki domates sosuyla Hasanpaşa Köftesi, hem göze hem damağa hitap eden bir sanat eseri. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

500 gr orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan (suyu sıkılmış)

3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

İpeksi Püre İçin:

2-3 adet haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz ve yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1.5 su bardağı sıcak su

Kekik

TARİF

Kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, baharatları ve galeta ununu geniş bir kapta iyice yoğurun. (Köftenin dağılmaması için iyi yoğurmak şarttır). Harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle çanak (kase) şekli verin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Köfte çanaklarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, hafifçe renk alıp toparlanana kadar pişirin.

Köfteler fırındayken haşlanmış patatesleri ezin. İçine tereyağı, süt, tuz ve kaşar peynirini ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Fırından çıkan köftelerin içindeki boşluğa hazırladığınız püreden dolu dolu birer tepeleme kaşık koyun.

Salçayı sıcak suda açın, içine biraz kekik atın. Bu sosu tepsinin tabanına, köftelerin arasına gezdirin (pürelerin üzerine gelmesin, şekli bozulur).

Tepseyi tekrar fırına verin. Pürelerin üzeri hafifçe kızarana ve sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin.