Sofranıza şıklık katan kremalı kestane çorbası

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:50

Eğer farklı ve gurme bir çorba tarifi denemek istiyorsanız, işte evde kolayca yapabileceğiniz kremalı kestane çorbası tarifi!

Kremalı Kestane Çorbası İçin Malzemeler

300 g haşlanmış veya közlenmiş kestane

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt veya krema

4 su bardağı sebze veya tavuk suyu

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için: Kıyılmış maydanoz veya kavrulmuş kestane parçaları

Kremalı Kestane Çorbası Nasıl Yapılır?

1. Soğan ve Sarımsağı Kavurun

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

2. Kestaneleri Ekleyin

Kabuğu soyulmuş kestaneleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Üzerine sebze veya tavuk suyunu ilave edin.

3. Kaynatın ve Püre Haline Getirin

Çorbayı orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen karışımı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

4. Kremayla Buluşturun

Karışıma süt veya krema ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyin.

5. Servis Edin

Çorbanızı kaselere paylaştırın ve üzerine kıyılmış maydanoz veya kavrulmuş kestane serpiştirerek sıcak servis yapın.