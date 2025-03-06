Sofranıza şıklık katan kremalı kestane çorbası
Kestane denildiğinde akla genellikle közde veya haşlanmış hali gelir. Ancak kestane, çorba tariflerinde de harikalar yaratır! Kremalı kestane çorbası, hem besleyici hem de sofistike bir lezzete sahip olup özellikle kış aylarında sıcak bir alternatif sunar.
Eğer farklı ve gurme bir çorba tarifi denemek istiyorsanız, işte evde kolayca yapabileceğiniz kremalı kestane çorbası tarifi!
Kremalı Kestane Çorbası İçin Malzemeler
- 300 g haşlanmış veya közlenmiş kestane
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı süt veya krema
- 4 su bardağı sebze veya tavuk suyu
- Tuz ve karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
Üzeri için: Kıyılmış maydanoz veya kavrulmuş kestane parçaları
Kremalı Kestane Çorbası Nasıl Yapılır?
1. Soğan ve Sarımsağı Kavurun
Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın.
İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
2. Kestaneleri Ekleyin
Kabuğu soyulmuş kestaneleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
Üzerine sebze veya tavuk suyunu ilave edin.
3. Kaynatın ve Püre Haline Getirin
Çorbayı orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişen karışımı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
4. Kremayla Buluşturun
Karışıma süt veya krema ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.
Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyin.
5. Servis Edin
Çorbanızı kaselere paylaştırın ve üzerine kıyılmış maydanoz veya kavrulmuş kestane serpiştirerek sıcak servis yapın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği