Soğuk günlerin ilacı: Ev yapımı tavuk suyu çorba tarifi

Tavuk suyu çorba, yalnızca bir yemek değil; aynı zamanda kültürümüzde “iyi hissetme”nin simgesidir. Hastayken yapılan ilk şeylerden biri, mis gibi kokan bir kase tavuk çorbadır. Bunun nedeni sadece alışkanlık değil; tavuk suyunun vücuda verdiği gerçek destektir.

Malzemeler

1 adet bütün tavuk göğsü veya but

1,5 litre su

1 adet havuç

1 adet patates

2 yemek kaşığı tel şehriye veya arpa şehriye

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Terbiye için (isteğe bağlı):

1 adet yumurta sarısı

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Tavuğu tencereye alın, üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra oluşan köpüğü alın ve kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika haşlayın.

Tavuğu sudan çıkarıp didikleyin.

Haşlanan suyun içine küçük doğranmış havuç ve patatesi ekleyin.

Sebzeler yumuşamaya başlayınca şehriyeyi ilave edin.

Didiklenmiş tavukları tekrar tencereye koyun.

Tuzunu ayarlayın ve birkaç dakika daha kaynatın.

Terbiyeli yapmak isterseniz, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kapta çırpın. Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyin, ılıştırın ve yavaşça tencereye dökün. Karıştırarak bir taşım daha kaynatın.