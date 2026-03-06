Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 08:58:00
Haber Merkezi
Son dakika... AFAD açıkladı... Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

