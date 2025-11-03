Soğuk günlerin şifası: Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Sebzelerin en lezzetli haliyle birleştiği terbiyeli sebze çorbası, hem hafif hem de doyurucu bir başlangıç seçeneğidir. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekler, özellikle soğuk havalarda vücuda enerji verir. Terbiyesiyle kıvam kazanan bu çorba, klasik sebze çorbalarına fark atan özel bir dokunuş sunar. Peki, soğuk günlerde şifa olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis terbiyeli sebze çorbası tarifi...

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Sebze karışımı için:

1 adet havuç

1 adet patates

1 küçük kabak

1 dilim kereviz (isteğe bağlı)

1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

Tuz

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

Üzeri için (isteğe bağlı):

1 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane veya kırmızı toz biber

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI

Havuç, patates, kabak ve kerevizi küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.

Sebzeleri ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine sıcak su veya sebze suyunu ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte 15-20 dakika pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın.

Çorbadan bir kepçe alarak terbiyeye yavaşça ekleyin ve karıştırarak ılıtın.

Ardından karışımı yavaş yavaş tencereye dökün.

Kısık ateşte karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını eritip içine kuru nane veya kırmızı biber ekleyin.

Servis etmeden önce çorbanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!