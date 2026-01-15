Soğuk havalarda içinizi ısıtan hafif lezzet: Sütlü karnabahar çorbası tarifi

Sebze çorbaları arasında lezzetiyle öne çıkan sütlü karnabahar çorbası, özellikle hafif ama besleyici öğün arayanların favorileri arasında yer alır. Karnabaharın yumuşak aroması sütle birleşerek mideyi yormayan, pürüzsüz bir kıvam oluşturur. Akşam yemeklerinden önce veya tek başına sağlıklı bir öğün olarak tercih edilebilen bu çorba, pratik hazırlanışıyla da mutfakta zaman kazandırır. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtan bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis sütlü karnabahar çorbası tarifi...

SÜTLÜ KARNABAHAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

4 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

SÜTLÜ KARNABAHAR ÇORBASI YAPILIŞI

Karnabaharı yıkayıp küçük parçalara ayırın.

Tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin, unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Küçük parçalara ayrılmış karnabaharı ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin, karnabaharlar yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Sütü ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek veya kruton ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!