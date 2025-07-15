Sokak lezzetini kendi mutfağınızda yakalayın: Evde sosisli tarifi

Dışarıda yemeyi en çok sevdiğimiz hızlı atıştırmalıklardan biri de hiç şüphesiz sosisli sandviç. Üstelik evde yapması düşündüğünüzden çok daha kolay! İster kahvaltıda, ister akşam çayında, ister film keyfi yaparken… Ev yapımı sosisli, herkesin favorisi olacak nefis bir lezzet.

EVDE SOSİSLİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Sosis (isteğe göre dana, piliç veya kokteyl sosis)

Sandviç ekmeği veya hot dog ekmeği

Ketçap

Hardal

(isteğe bağlı) turşu, rendelenmiş kaşar peyniri, mayonez, kızarmış soğan

NASIL YAPILIR?

1. Sosisleri hazırlayın:

Sosisleri kaynar suda 4–5 dakika haşlayın veya tavada az yağ ile kızartın.

2. Ekmekleri ısıtın:

Sandviç ekmeklerini hafifçe fırınlayın veya tost makinesinde ısıtın; böylece hem daha yumuşak hem daha lezzetli olur.

3. Birleştirin:

Sosisleri ekmeğin arasına koyun. Üzerine ketçap, hardal ve isteğe göre mayonez gezdirin.

4. Son dokunuş:

Rendelenmiş kaşar, turşu dilimleri veya çıtır soğan ekleyerek lezzeti katlayın.