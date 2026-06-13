Son zamanların en popüler lezzeti: Dulce de leche

Mutfak literatüründe Arjantin ve Uruguay başta olmak üzere tüm Güney Amerika mutfağının temel taşlarından biri olan Dulce de Leche, kelime anlamı olarak "sütün tatlısı" demektir. Görünüş olarak bildiğimiz karamel sosuna benzese de yapım tekniği ve kimyası tamamen farklıdır. Klasik karamel, şekerin doğrudan eritilip yakılmasıyla (karamelizasyon) yapılırken; Dulce de Leche lezzetini ve rengini süt proteinleri ile şekerin amino asitlerinin ısı karşısında tepkimeye girmesinden, yani "Maillard reaksiyonu"ndan alır.

DULCE DE LECHE TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt (tercihen taze çiftlik sütü veya pastörize yağlı süt)

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı toz şeker (yaklaşık 250 gram)

1 çay kaşığı silme karbonat (saf sodyum bikarbonat)

1 paket vanilya veya 1 adet çubuk vanilya (isteğe bağlı)

Yapılışı