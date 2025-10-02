Sonbaharın tatlı rüyası: Balkabaklı cheesecake tarifi

Sonbahar, balkabağı lezzetinin zirve yaptığı dönemdir. Sıcak içeceklerin yanında tüketebileceğiniz, hafif ve kremamsı dokusuyla dikkat çeken balkabaklı cheesecake, klasik cheesecake tarifine alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, kabak püresiyle zenginleşen kreması ve gevrek tabanıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Peki, sonbaharın tatlı rüyası olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes balkabaklı cheesecake tarifi...

BALKABAKLI CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Taban için:

200 gr bisküvi

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Dolgu için:

400 gr krem peynir

200 gr balkabağı püresi

100 gr toz şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı muskat (isteğe bağlı)

Üzeri için (isteğe bağlı):

Bal veya toz tarçın

BALKABAKLI CHEESECAKE YAPILIŞI

175°C’ye ayarlayın.

Bisküvileri rondodan geçirin veya ezin.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Karışımı kelepçeli kek kalıbına bastırarak tabanı oluşturun.

10 dakika ön pişirme yapabilirsiniz.

Krem peyniri ve şekeri mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Balkabağı püresi, yumurta ve baharatları ekleyip homojen karışana kadar çırpın.

Hazırladığınız dolguyu tabanın üzerine dökün ve 40-45 dakika pişirin.

Orta kısmı hafif sallanıyor gibi olmalı.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.

Servis öncesi bal veya tarçınla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!