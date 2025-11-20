Sosyal medyada viral oldu: Yağlı kağıtta kıymadan yaprak döner tarifi

Dışarıdan döner almak yerine evde sağlıklı, pratik ve bütçe dostu bir alternatif denemek istiyorsanız kıymadan hazırlanan yaprak döner tam size göre. Özel baharatlarla yoğrulan kıyma, yağlı kağıtla sarılarak döner formuna getiriliyor ve fırında pişerek mükemmel bir kıvam alıyor. Hem hızlı hazırlanıyor hem de ince ince kesilerek servis edildiğinde gerçek döneri aratmıyor. Peki, sosyal medyada viral olan bu pratik tarif nasıl yapılır? İşte, yağlı kağıtta kıymadan yaprak döner tarifi...

YAĞLI KAĞITTA KIYMADAN YAPRAK DÖNER TARİFİ

Malzemeler:

500 gram dana kıyma (orta yağlı)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş suyu)

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

YAĞLI KAĞITTA KIYMADAN YAPRAK DÖNER YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın.

Üzerine soğan suyunu, yoğurdu, zeytinyağını, sirkeyi ve tüm baharatları ekleyin.

Karbonatı ilave edin ve kıymayı en az 10 dakika yoğurarak homojen bir kıvam elde edin.

Tezgâha büyük bir yağlı kağıt serin ve kıymayı kağıdın üzerine dökerek uzun bir şerit şeklinde ince bir tabaka halinde yayın.

Yağlı kağıdı sıkıca rulo şeklinde sarıp döner görünümü verin.

Ruloyu streçleyip derin dondurucuya en az 1–2 saat kaldırın.

Donan kıyma rulosunu çıkarıp ince ince dilimleyin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20–25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Pişen kıymalı dönerleri lavaş, pilav veya ekmek arasında servis edin.

Afiyet olsun!