Sosyal medyanın yeni favorisi: İpeksi kıvamıyla sütlü biber kavurması tarifi...

Sahurda yumurta ve klasik kahvaltılıklardan sıkılanlar için son zamanların en popüler tarifi sütlü biber kavurması... Biberin sütle usul usul pişerek o acımtırak tadını kaybettiği, krema gibi bir sosa dönüştüğü bu lezzet; hem mideyi yormuyor hem de gün boyu asla susatmıyor. İşte enfes tarif!

MALZEMELER

10-12 adet tatlı kıl biber veya çarliston biber

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

1 küçük kase beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar (Tuzu az olanlardan seçin)

Çok az tuz (Peynirin tuzuna göre ayarlayın, sahur için az tuzlu olması önemli)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra iri iri doğrayın. Geniş bir tavaya yağları alın ve biberleri diriliklerini kaybedip hafifçe renk alana kadar orta ateşte kavurun.

Kavrulan biberlerin üzerine 1 çay bardağı soğuk sütü ilave edin. Altını hafifçe kısın ve sütün kaynamasını bekleyin.

Süt yavaş yavaş çekilip kremamsı, hafif koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kaynatın.

Süt koyulaştığında üzerine ufaladığınız beyaz peyniri veya kaşar peynirini serpiştirin. Peynirler eriyince ocağın altını kapatın ve sıcak sıcak servis yapın.