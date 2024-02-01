Şubat ayında hangi balıklar yenir?
Şubat, deniz ürünleriyle sofralarımıza neşe ve lezzet katmanın tam zamanı! Balıkların dansıyla dolu bu ayda, sofralarınıza sağlık dolu bir serüven yaşatmaya hazır olun. Doğanın taptaze armağanları, balıkların sofralarımızdaki yerini alıyor.
Şubat ayında deniz mahsulleri sofralarımızı renklendirirken, sağlığımıza da bir dolu fayda sunuyor.
ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
Alabalık:
Şubat ayının vazgeçilmez balıklarından biri olan alabalık, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Kalp sağlığını destekler ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Hamsi:
Denizlerin incisi hamsi, zengin protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle bilinir. Ayrıca B12 vitamini deposudur ve enerji seviyelerini artırabilir.
Levrek:
Şubat ayında sofralarımızı süsleyen levrek, hafif ve beyaz etli bir balıktır. Protein, demir ve B12 vitamini açısından zengin olmasıyla sağlığımıza katkı sağlar.
Mezgit:
Mezgit, kış aylarının vazgeçilmez balıklarından biridir. Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla bilinir. Aynı zamanda A ve D vitaminleri bakımından zengindir.
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