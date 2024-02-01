Şubat ayında hangi balıklar yenir?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:09

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:09

Şubat ayında deniz mahsulleri sofralarımızı renklendirirken, sağlığımıza da bir dolu fayda sunuyor.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Alabalık:

Şubat ayının vazgeçilmez balıklarından biri olan alabalık, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Kalp sağlığını destekler ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Hamsi:

Denizlerin incisi hamsi, zengin protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle bilinir. Ayrıca B12 vitamini deposudur ve enerji seviyelerini artırabilir.

Levrek:

Şubat ayında sofralarımızı süsleyen levrek, hafif ve beyaz etli bir balıktır. Protein, demir ve B12 vitamini açısından zengin olmasıyla sağlığımıza katkı sağlar.

Mezgit:

Mezgit, kış aylarının vazgeçilmez balıklarından biridir. Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla bilinir. Aynı zamanda A ve D vitaminleri bakımından zengindir.