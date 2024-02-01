Şubat ayının lezzet dolu meyve ve sebzeleri

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:06

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:11

Şubat, kışın ortasında yer alır ve sofralarımıza özel bir renk paleti getirir. Bu ayda, taze ve besleyici meyve ve sebzelerle dolu bir sofra hazırlamak mümkündür. Şubat ayında sofralarınıza katacağınız mevsim ürünleriyle, enerji dolu ve sağlıklı bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz. İşte, Şubat ayının gözde meyve ve sebzeleri...

Meyveler:

1. Nar

Soğuk kış günlerinde enerji deposu olan nar, antioksidanlarla dolu lezzetli bir meyvedir. Salatalarınıza, yoğurtlarınıza veya içeceklerinize renk katmak için kullanabilirsiniz.

2. Mandalina

C vitamini deposu mandalina, grip mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir seçenektir. Hem tatlı hem de taze bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

3. Greyfurt

Greyfurt, düşük kalorili olmasının yanı sıra A ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Kahvaltılarda veya salatalarda kullanılabilir.

Sebzeler:

1. Karnabahar

Şubat ayında lezzetli ve besleyici karnabahar bolca bulunur. Haşlanmış, fırınlanmış veya çiğ olarak tüketilebilir.

2. Ispanak

Demir ve lif açısından zengin olan ıspanak, salatalar, smoothie'ler veya yemekler için mükemmel bir seçenektir.

3. Pancar

Şubat ayında pancar, rengarenk yaprakları ve besleyici özellikleriyle sofralarımıza renk katıyor. Salatalarınızı veya ızgarada pişirilmiş olarak tüketebilirsiniz.