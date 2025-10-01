Sütlü tatlıların en sevileni: MasterChef fırın sütlaç tarifi

Sütlaç, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Ancak fırında pişirildiğinde hem lezzeti hem de görünümü ile sofralarda özel bir yere sahip olur. Fırın sütlaç tarifi, sütlü tatlıları sevenler için hem klasik hem de pratik bir seçenektir. Üzeri hafif kızarmış sütlaç, sıcak ya da ılık olarak servis edildiğinde hem gözlere hem de damaklara hitap eder. Peki, sütlü tatlıların en sevileni olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef fırın sütlaç tarifi...

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 çay bardağı su (nişastayı açmak için)

Üzeri için:

Toz tarçın, fındık (isteğe bağlı)

FIRIN SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp bir tencerede üzerini geçecek kadar su ile yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Haşlanan pirinçleri süzüp tencereye alın, üzerine sütü ekleyin ve kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın.

Nişastayı 1 çay bardağı suda açın ve kaynayan sütlü karışıma ekleyin.

Karıştırmaya devam edin.

Şeker ve vanilini ekleyip tatlı kıvam alana kadar 10-15 dakika karıştırarak pişirin.

Sütlaç karışımını fırın kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sütlaçları ılık veya soğuk olarak servis edin.

Üzerine isteğe bağlı tarçın serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!