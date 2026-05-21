Tam kıvamında kahvaltılık efsane: Muhlama tarifi

Mutfak literatüründe "mısır unu ve peynir emülsiyonu" olarak incelenen Muhlama, kullanılan malzemenin yöresine göre kuymak veya havits olarak da adlandırılan bir Karadeniz klasiğidir. Onu sıradan peynir eritmelerinden ayıran en temel fark; tereyağının ham halinden arındırılarak mısır unuyla karamelize edilmesi ve peynirin lif lif ayrılarak uzamasını sağlayan glüten benzeri dokusal yapısıdır.
MUHLAMA TARİFİ
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı dolusu hakiki Trabzon tereyağı
- 3 yemek kaşığı dolusu fırınlanmış mısır unu (ince çekim)
- 1 su bardağı dolusu Trabzon kolot peyniri (veya çeçil/tel peynir karışımı)
- 2 su bardağı soğuk su (oda sıcaklığında)
- Bir çay kaşığı ucuyla tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlanmalı)
Yapılışı
- Tercihen bakır bir sahanda tereyağını eritin. Yağın köpürmesini ve tortularının hafifçe dibe çökerek kehribar rengini almasını (fındıksı bir koku yaymasını) sağlayın ama yağı yakmamaya dikkat edin.
- Fırınlanmış mısır ununu ekleyin. Ocağın altını orta dereceye getirip unun rengi hafifçe koyulaşana ve o meşhur kavruk mısır kokusu etrafa yayılana kadar tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.
- Kavrulan unun üzerine oda sıcaklığındaki soğuk suyu tek seferde ilave edin. Bu aşamada hızlıca karıştırarak topaklanmasını önleyin. (Sıcak su eklemek unun aniden pıhtılaşmasına neden olur, soğuk su ise pürüzsüz bir krema kıvamı sağlar).
- Karışımı kısık ateşte, mısır unu suyu çekip koyulaşana ve tereyağı yavaş yavaş yemeğin yüzeyine doğru çıkana (göz göz olana) kadar karıştırarak pişirin.
- Yüzeye çıkan yağın ortasına lif lif ayırdığınız kolot veya tel peynirini cömertçe ekleyin. Peyniri ekledikten sonra yemeği çok fazla karıştırmayın; sadece kaşığın tersiyle peynirleri hafifçe bastırarak yağan ve unun sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
- Peynir tamamen eriyip tereyağı muhlamanın kenarlarından süzülmeye başladığında ocaktan alın ve hiç bekletmeden, mısır ekmeği eşliğinde sıcak servis yapın.