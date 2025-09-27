Tam kıvamında şerbetli: Revani tarifi

Türk mutfağının klasik şerbetli tatlılarından revani, irmikli dokusu ve hafif tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi. Bu tarifle tatlınız tam kıvamında, yumuşacık ve şerbeti tam çekmiş olacak.

MALZEMELER

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin. Şerbeti soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri derin bir kapta beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ve vanilini ekleyin. İrmik, un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma katın, spatula ile homojen bir hamur elde edin.

Yağlanmış orta boy bir fırın kabına harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti eşit şekilde dökün. Şerbeti çekmesi için oda sıcaklığında dinlendirin.

Üzerini hindistan cevizi, toz fıstık veya ince çekilmiş cevizle süsleyip dilimleyerek servis edin.